Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что в городе Снигирёвка нет гуманитарного кризиса.

По его мнению, ситуацию умышленно «раздула» российская сторона, чтобы получить «картинку», отметил он на пресс-конференции в среду, 30 марта, пишут НикВести.

Виталий Ким рассказал, что оккупанты выпускают мирных жителей из города, а также позволяют доставлять в Снигирёвку продукты.

Виталий Ким

— Она более раздута, чем есть на самом деле. Больше недели в этом направлении работала (российская, - прим.) «ботоферма». Оккупанты отпускают оттуда мирных, они приезжают и берут продукты. Мы также туда привозим. Но они не хотят, 10 дней держали на дефиците, а потом завезли фуру с гуманитаркой и сняли об этом фильм. Это было их целью. Когда фильм отсняли, они снова позволили нам привозить туда продукты. ГСЧС сообщают, что критической ситуации в Снигиревке нет. У них ситуация гораздо лучше, чем в Мариуполе и даже сёлах наших, где действительно катастрофа, где по 20 дней нет света, и мы под боем пытаемся туда что-то привезти, вывезти детей и людей. Эта ситуация больше в интернете, чем в реальности. Я об этом уже говорил и повторяю вновь, - заявил Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в Снигирёвке нет нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Также была информация, что желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, а городу требуется организованная эвакуация.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.