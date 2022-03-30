Заместитель британского премьера Доминик Рааб сообщил, что Лондон рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом безопасности. Однако он исключил взятие гарантии безопасности, которые есть у стран НАТО.

Об этом сообщает газета The Guardian.

При этом представительница Британии в ООН Барбара Вудворд заявила, что Британия готова «сыграть роль» в выводе российских войск из Украины и обеспечении мира, если Киев попросит об этом.

Домник Рааб с осторожностью отнесся к перспективе того, что Великобритания будет выступать в качестве независимого гаранта безопасности Украины, если она объявит себя нейтральной в рамках мирного соглашения с Москвой,

— Это будет зависеть от того, о чем именно идет речь. Мы ясно дали понять, что не собираемся вступать с Россией в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО, — сказал Доминик Рааб. — Мы очень внимательно рассмотрим все, что скажет президент Зеленский. Но мы не собираемся, как мне кажется, в одностороннем порядке копировать обязательства НАТО, которые распространяются на членов НАТО, — добавил Доминик Рааб.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.