Николаевцы просят помочь им в сборе 60 тысяч гривен на буферы отдачи для территориальной обороны и 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщил житель города Даниил Слиж на своей странице в Facebook.

— Для изготовления буферов отдачи (увеличивают срок жизни оружия, уменьшают отдачу, увеличивают точность и комфорт стрельбы) на нужды николаевской ТрО и 36 бригады необходимо собрать 60 тысяч гривен. Этой суммы хватит чтобы сделать 1 тысячу штук. К тому же, мы смогли усовершенствовать конструкцию и теперь данных демпферов хватает на 5000-6000 выстрелов, вместо 500 у заводской запчасти. Тестовые образцы уже были протестированы нашей армией и был дан положительный ответ, – написал Даниил Слиж.

Номер карты для финансовой поддержки защитников:

5375414109360791 Петренко Вадим Борисович

Назначение платежа: «На демпферы для ВСУ»

Контактный телефон: +380677586468

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.