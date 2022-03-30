Украинские силы планомерно отбивают населенные пункты, которые лежат между Николаевом и Снигиревкой, тем самым приближаясь к освобождению последней.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

Фото: Le Monde Фото: Le Monde

Иностранные корреспонденты побывали в селах Квитневое и Заселье, где буйствовали оккупанты, прежде чем их выгнали защитники области. Сейчас местные жители копают могилы для убитых российской армией односельчан.

Так, Le Monde узнала о нескольких эпизодах зверств захватчиков по отношению к гражданскому населению региона. В первом случае российский снайпер застрелил жителя, который попытался воткнуть украинский флаг на грузовик агрессоров. В другом случае мужчину также просто застрелили за демонстрацию украинского флага.

— Я пробыл здесь две недели, русские проходили перед моим домом, не только их бомбы убивали людей, житель села был застрелен на мосту через оросительный канал за заводом, потому что он был с украинским флагом на руке, — подтвердил военное преступление ВС РФ один из очевидцев.

От дальнейшей жестокости российских военнослужащих мирное население спасли украинские бойцы, отбившие села.

— Мы медленно отвоевываем позиции, это не масштабное наступление, а очень мобильные подразделения, которые приходят и уходят. Как только мы выявляем слабые места на российской стороне, мы начинаем молниеносные атаки, это спасает человеческие жизни, — обозначил тактику ветеран АТО Илья Шполянский, участвующих в боях на стороне защитников области.

Глава Николаевского Красного Креста Андрей Скороход рассказал журналистам, что ежедневно в город прибывают сотни беженцев из освобожденных сел и поселков городского типа.

— Каждый день сюда прибывает от 100 до 200 человек, так как наши войска продвигаются к Херсону, но ситуация может измениться, русские могут принять решение о контрнаступлении, — добавил сотрудник гуманитарной организации.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.