Добровольческий батальон имени Джохара Дудаева и добровольческий батальон имени шейха Мансура проливают кровь за Украину, чтобы уничтожить Россию, которая стерла их страну и убила их родных. В обоих подразделениях воюют этнические чеченцы.

Об этом рассказал командир Адам Осмаев, передает DW.

Боец призывает украинцев не судить всю чеченскую нацию лишь по одним «кадыровцам», которые предали память своего народа и перешли на сторону Кремля, который изничтожал их родственников в Первую и Вторую чеченские войны.

— Настоящие чеченцы стоят на вашей стороне. Они, как и вы, проливают свою кровь. И делают это уже на протяжении 8 лет, — подчеркнул командир батальона имени Джохара Дудаева.

Адаму Осмаеву не впервой воевать за Украину. Этому делу он посвятил последние восемь лет, ликвидируя на Донбассе пророссийских террористов и боевиков.



