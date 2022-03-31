Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные государства должны затянуть экономическую петлю вокруг России, пока она не выведет всех своих солдат из Украины.

Как сообщает «Европейская правда», такие заявления британский премьер сделал во время парламентских слушаний.

— Я считаю, что мы должны постоянно усиливать санкции, пока каждый из его (Путина) военных не будет выведен из Украины, — заявил он.

В этом контексте Борис Джонсон также отметил, что британское правительство рассматривает возможность «повысить скорость» оказания военной помощи Украине.

В частности, он допускает предоставление бронетранспортеров, чтобы помочь украинским военным вырваться из заблокированного Мариуполя.

Борис Джонсон также прокомментировал возможность для Британии стать одной из стран-гарнтов безопасности для Украины. В этом контексте он исключил предоставление Киеву эквивалента пятой статьи НАТО, но уточнил — Украина могла бы извлечь пользу из другой концепции безопасности, «основанной на идее сдерживания путем отрицания».

В таком случае, утверждает Борис Джонсон, Украина была бы вооружена так сильно западной помощью, а «колючки дикобраза настолько утвердились, что он навсегда стал для Путина непереваримым».

— Это путь, по которому мы идем, — убежден Борис Джонсон.

Он добавляет — изменение режима в РФ «не является целью правительства Великобритании».

— Мы просто пытаемся помочь народу Украины защититься от абсолютно варварского и необоснованного насилия, — резюмировал премьер Британии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.