Словакия приняла решение о сокращении количества членов российского дипломатической миссии в стране на 35 человек.

Об этом говорится в заявлении МИД Словакии, пишет «Европейская правда».

«На основании информации силовых структур Словацкой Республики о деятельности еще одного российского дипломата в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях, посол Российской Федерации сегодня был вызван в Министерство иностранных и европейских дел Словацкой Республики», - говорится в заявлении.

В ходе встречи ему была вручена дипломатическая нота, информирующая о решении Словакии на основании статьи 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях сократить штат посольства России в Братиславе на 35 человек.

«Этот шаг является необходимым ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерских отношений с Российской Федерацией. В этом контексте мы сожалеем о том, что после предыдущих высылок российских дипломатов в последние два года российская дипломатическая миссия не проявила никакой заинтересованности в корректной работе на нашей территории», - заявили в МИДе.

14 марта МИД Словакии заявил, что принял решение о высылке трех российских дипломатов после оценки информации разведывательных служб страны о возможном шпионаже и взяточничестве.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.