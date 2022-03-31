Николаевским депутатам от политической партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» начали блокировать банковские карты.

Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета от политсилы Владимир Фроленко.

— Сегодня представителям партии «ОПЗЖ», депутатам, легитимно избранным на округах жителями Николаевской области, был заблокирован доступ к банковским картам. Причем даже к пенсионным картам, – сообщил Владимир Фроленко.

Он рассказал, что с начала войны вместе с командой «ОПЗЖ» в облсовете пребывает на территории Николаевской области и оказывает помощь местным жителям.

— Я с первого дня войны, вместе с членами нашей фракции, нахожусь в Николаевской области, ежедневно оказываю помощь населению, работаю во благо своей страны! Всегда выступал за мир и территориальную целостность Украины, несмотря на это, власти продолжают устраивать политическую расправу, лишая простых людей, граждан Украины, средств к существованию. Я сейчас говорю о каждом представителе «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Николаевской области, которые находятся на местах и защищают Украину! Как быть депутатам, работавшим в детских садах, школах, больницах? Как быть этим людям? Как они будут выживать, чем будут кормить свои семьи в такое сложное время, если их карты заблокированы?, – отметил Владимир Фроленко.

Депутат добавил, что считает подобные действия со стороны властей недопустимыми.

— Отдельные «Слуги народа», занимающие руководящие должности в нашей области, продолжают пытаться давить на депутатов и рассказывать, как надо жить, сами при этом просто бросают область на произвол судьбы и убегают за границу! Этого никто не замечает, никто не афиширует. Эти люди продолжают цинично улыбаться и раз в месяц приезжать – сделать селфи возле здания ОГА. Я всегда критиковал власть, которая вместо конструктивной позиции и работы во благо области занималась удовлетворением собственных амбиций, – добавил Владимир Фроленко.

Он считает, что если у власти есть подозрения к отдельным депутатам, то нужно блокировать исключительно их счета.

— Кто-то действительно может поверить в то, что представители «ОПЗЖ» на местах – сельские учительницы, врачи, всю жизнь прожившие, работая в этих селах, получили какие-то деньги от Российской Федерации только за то, что были членами партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»? Это полный бред! Если у власти есть подозрения к отдельным депутатам, есть конкретные факты? Пожалуйста, действуйте, блокируйте счета, проводите обыски, следственные действия! Да оставьте простых людей в покое! Нельзя на весь мир рассказывать о свободе слова, демократии, европейских ценностях и при этом заниматься геноцидом собственного народа, даже если этот народ не поддерживал вашу политику!, – добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.