Николаевским депутатам от политической партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» начали блокировать банковские карты.
Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета от политсилы Владимир Фроленко.
— Сегодня представителям партии «ОПЗЖ», депутатам, легитимно избранным на округах жителями Николаевской области, был заблокирован доступ к банковским картам. Причем даже к пенсионным картам, – сообщил Владимир Фроленко.
Он рассказал, что с начала войны вместе с командой «ОПЗЖ» в облсовете пребывает на территории Николаевской области и оказывает помощь местным жителям.
— Я с первого дня войны, вместе с членами нашей фракции, нахожусь в Николаевской области, ежедневно оказываю помощь населению, работаю во благо своей страны! Всегда выступал за мир и территориальную целостность Украины, несмотря на это, власти продолжают устраивать политическую расправу, лишая простых людей, граждан Украины, средств к существованию. Я сейчас говорю о каждом представителе «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Николаевской области, которые находятся на местах и защищают Украину! Как быть депутатам, работавшим в детских садах, школах, больницах? Как быть этим людям? Как они будут выживать, чем будут кормить свои семьи в такое сложное время, если их карты заблокированы?, – отметил Владимир Фроленко.
Депутат добавил, что считает подобные действия со стороны властей недопустимыми.
— Отдельные «Слуги народа», занимающие руководящие должности в нашей области, продолжают пытаться давить на депутатов и рассказывать, как надо жить, сами при этом просто бросают область на произвол судьбы и убегают за границу! Этого никто не замечает, никто не афиширует. Эти люди продолжают цинично улыбаться и раз в месяц приезжать – сделать селфи возле здания ОГА. Я всегда критиковал власть, которая вместо конструктивной позиции и работы во благо области занималась удовлетворением собственных амбиций, – добавил Владимир Фроленко.
Он считает, что если у власти есть подозрения к отдельным депутатам, то нужно блокировать исключительно их счета.
— Кто-то действительно может поверить в то, что представители «ОПЗЖ» на местах – сельские учительницы, врачи, всю жизнь прожившие, работая в этих селах, получили какие-то деньги от Российской Федерации только за то, что были членами партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»? Это полный бред! Если у власти есть подозрения к отдельным депутатам, есть конкретные факты? Пожалуйста, действуйте, блокируйте счета, проводите обыски, следственные действия! Да оставьте простых людей в покое! Нельзя на весь мир рассказывать о свободе слова, демократии, европейских ценностях и при этом заниматься геноцидом собственного народа, даже если этот народ не поддерживал вашу политику!, – добавил он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 16 погибших.
Николаевским депутатам от политической партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» начали блокировать банковские карты.
Об этом сообщил депутат Николаевского областного совета от политсилы Владимир Фроленко.
— Сегодня представителям партии «ОПЗЖ», депутатам, легитимно избранным на округах жителями Николаевской области, был заблокирован доступ к банковским картам. Причем даже к пенсионным картам, – сообщил Владимир Фроленко.
Он рассказал, что с начала войны вместе с командой «ОПЗЖ» в облсовете пребывает на территории Николаевской области и оказывает помощь местным жителям.
— Я с первого дня войны, вместе с членами нашей фракции, нахожусь в Николаевской области, ежедневно оказываю помощь населению, работаю во благо своей страны! Всегда выступал за мир и территориальную целостность Украины, несмотря на это, власти продолжают устраивать политическую расправу, лишая простых людей, граждан Украины, средств к существованию. Я сейчас говорю о каждом представителе «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Николаевской области, которые находятся на местах и защищают Украину! Как быть депутатам, работавшим в детских садах, школах, больницах? Как быть этим людям? Как они будут выживать, чем будут кормить свои семьи в такое сложное время, если их карты заблокированы?, – отметил Владимир Фроленко.
Депутат добавил, что считает подобные действия со стороны властей недопустимыми.
— Отдельные «Слуги народа», занимающие руководящие должности в нашей области, продолжают пытаться давить на депутатов и рассказывать, как надо жить, сами при этом просто бросают область на произвол судьбы и убегают за границу! Этого никто не замечает, никто не афиширует. Эти люди продолжают цинично улыбаться и раз в месяц приезжать – сделать селфи возле здания ОГА. Я всегда критиковал власть, которая вместо конструктивной позиции и работы во благо области занималась удовлетворением собственных амбиций, – добавил Владимир Фроленко.
Он считает, что если у власти есть подозрения к отдельным депутатам, то нужно блокировать исключительно их счета.
— Кто-то действительно может поверить в то, что представители «ОПЗЖ» на местах – сельские учительницы, врачи, всю жизнь прожившие, работая в этих селах, получили какие-то деньги от Российской Федерации только за то, что были членами партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»? Это полный бред! Если у власти есть подозрения к отдельным депутатам, есть конкретные факты? Пожалуйста, действуйте, блокируйте счета, проводите обыски, следственные действия! Да оставьте простых людей в покое! Нельзя на весь мир рассказывать о свободе слова, демократии, европейских ценностях и при этом заниматься геноцидом собственного народа, даже если этот народ не поддерживал вашу политику!, – добавил он.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 16 погибших.