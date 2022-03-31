Продажи автомобилей американских, европейских и японских марок в марте в РФ практически остановились из-за отсутствия новых поставок, а цены в автосалонах выросли в разы.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на автодилеров.

Исключение составляли только китайские автобренды: по мнению экспертов, за март они смогут увеличить свою долю на рынке до 30%.

Продажи новых автомобилей в России по итогам марта 2022 года упадут в натуральном выражении по меньшей мере вдвое по сравнению с показателями февраля – такой прогноз сделал руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЭБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в феврале снизились на 4,8% (по сравнению с февралем 2021 года) и достигли 114 349 машин. Показатели за март АЕБ будут опубликованы 6 апреля.

— Рынок ожидает беспрецедентное падение продаж, – заявил эксперт маркетплейса «Банкавто» Роман Ешкилев.

По его словам, причин этого несколько. Во-первых, сами дилеры, даже имея складские остатки по многим маркам, были готовы их распродавать, не понимая, что будет с последующими поставками от автопроизводителей.

Во-вторых, на авторынке резко увеличились ставки по автокредитам, а некоторые банки прекратили их выдачу. Все это совокупно привело к критическому падению спроса.

Основной причиной падения рынка дилеры называют заявления крупнейших автоконцернов об остановке отгрузок машин.

— Ситуация сложная. Машин мало. Дилеры не хотят расставаться с автомобилями и придерживают их, значительно поднимая цены, чтобы шоурумы не стояли пустыми, – говорят эксперты. — Каждый участник цепочки от производства до продажи увеличил свою долю маржи, что привело к такому повышению цен. С начала года до конца марта новые автомобили подорожали от 50% до 100% и более. Причем рост цен был по всем маркам, даже по российским. К примеру, Lada по рекомендованной (производителем) цене 1,1 миллиона рублей для конечного клиента будет стоить чуть более 2 миллионв рублей, – добавляет издание.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.