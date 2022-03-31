Депутаты Южноукраинского городского совета, избранные партии «ОПЗЖ», приняли решение расформировать фракцию, а вместо нее создали группу «АЭС и город».

Об этом сообщил председатель профсоюзной организации ЮУАЭС Сергей Снитков на внеочередной сессии горсовета.

Он отметил, что деятельность партии «ОПЗЖ» в Южноукраинске прекратили навсегда.

— То, что сделали рашисты 24 февраля, вероломно бомбя столицу, города, аэродромы – это геноцид украинского народа. Поэтому мы, депутаты Южноукраинского городского совета, на основании статьи 27 Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» и статьи 10 регламента Южноукраинского городского совета 8 созыва сообщаем о прекращении деятельности депутатской фракции политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь, — объяснил Сергей Снитков.

По его словам, в пользу такого решения члены указанной фракции проголосовали еще 25 февраля, то есть, на следующий день после начала российской агрессии.

В тот же день, 25 февраля, решили создать депутатскую группу «АЭС и город». В ее состав вошли все восемь местных парламентариев из бывшего «ОПЗЖ»: Дмитрий Аркатов, Валентина Еременко, Андрей Москаленко, Николай Пелюх, Анжела Савастру, Сергей Снитков, Марат Шарифуллин, Вера Шикерская.

— Депутатская группа «АЭС и город» будет работать на благо нашего города. Она объединит не только политические партии. Вообще, сегодня все влияния и политические партии должны отойти на задний план. Мы объединяемся, как народ Украины против решительной агрессии, — объявил председатель профсоюза ЮУАЭС.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.