Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил опасение, что российские войска попытаются захватить новые территории в Украине для усиления переговорных позиций.

Об этом сообщает CNN.

— Я вижу перегруппировку, реорганизацию российских войск. Я считаю, что уже вскоре они будут пытаться взять в окружение украинские силы, прежде всего на Донбассе. А затем, после захвата трети территории Украины, они попытаются вести переговоры с позиции силы, — заявил глава правительства.

По мнению Матеша Моравецкого, остановить Россию могут новые сокрушительные санкции. Он отметил необходимость конфискации активов РФ, а также в очередной раз призвал к введению эмбарго на российские энергоносители.

Премьер-министр Польши уверен, что в данный момент Россия готова воевать в течение месяцев. Общественное же мнение на Западе, по мнению Матеуша Моравецкого, быстрее устанет от темы войны. Единственное спасение – ускоренные поставки вооружений Украине.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.