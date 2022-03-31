Мэр Николаева ответил россиянам, которые пытались его упрекнуть в том, что он показательно начал чтить подвиг Героев-Ольшанцев, которые сыграли решающую роль в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 28 марта 1944 года.

Об том Александр Сенкевич говорил во время своего эфира в социальных сетях, отметив, что знает, что те смотрят его, а потому обратился к россиянам напрямую, - пишут НикВести.

Как известно, 28 марта Николаев праздновал 78 годовщину освобождения Николаева от немецко-фашистских захатчиков. По этому поводу традиционно горожане, в том числе и первые лица города и области, возложили цветы к мемориальному комплексу освободителям Николаева Героям-Ольшанцам и Вечному огню.

Под видеороликом с возложения цветов, который опубликован на YouTube-канале НикВести, появились комментарии от жителей России, которые убеждены, что в Николаеве не чтят подвиг 68-ми десантников.

Сегодня вечером, 31 марта, мэр Николаева Александр Сенкевич ответил российским комментаторам:

— Мы каждый год 28 марта возлагаем цветы к памятнику Героям-Ольшанцам, освободителям Николаева, и Вечному огню. Выложили видео этого года, и эти российские пропагандоны поставили на это видео и говорят: «Интересно, он только впервые возлагает цветы, боится?». Дибилы! У нас памятник стоит, на котором гардейский орден и на нем написан номер 283. Это день освобождения Николаева, 28.03. Мы каждый год всем городом ходили возлагали цветы к Вечному огню и памятнику 68 десантникам, операция которых была уникальной во Второй мировой войне. Все 68 участников получили звания Героев Советского Союза. А вы, дибилы, гордитесь победой в войне, которую мы в том числе добывали во Второй мировой войне. Ничего, мы победили фашизм немецкий, мы победим и русский!, - сказал Александр Сенкевич.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.

Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 16 погибших.