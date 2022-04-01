Вооруженные силы Украины освобождают села от российских оккупантов и приближаются к Херсону.

Об этом в эфире телеканала «Интер» рассказал экс-нардеп, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Еще несколько дней назад Херсонская область была оккупирована на 100%. Сейчас ВСУ движутся по области из Николаева и в так называемом Бериславском направлении.

— Херсонская область была на 100% оккупирована до вчерашнего дня. Позавчера Кочубеевская громада первой была особождена. Сейчас еще Нововоронцовский район, и вместе с Кочубеевкой 11 сел освобождены. Это по направлению от Кривого Рога, Бериславское так называемое направление, движутся ближе к Береславу наши Вооруженные силы Украины. В то же время, ВСУ еще движутся со стороны Николаева. Здесь уже кольцо приближения к Херсону в радиусе 20 километров. Наши Вооруженные силы уже прошли Посад-Покровское, идут бои в Станиславе, Большой и Малой Александровке. То есть, 20 километров до Херсона, наши Вооруженные силы подходят к Херсону. Но вся остальная область находится, к большому сожалению, в оккупации. Люди ждут, - рассказал Сергей Хлань.

Он также сообщил, что Украине удалось организовать эвакуацию мирного населения из Александровки и Станислава.

— Из хороших новостей, что все таки в Александровке и Станиславе сделали возможность эвакуации населения, вывезли очень много мирного населения. Это удалось сделать Красному кресту в том числе. Эвакуация была проведена, бои сейчас там продолжаются, - добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.