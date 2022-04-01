Фото: La Nation. Разрушенный мост в Вознесенске.

В Вознесенске три недели в достойных условиях хранили тела оккупантов, погибших при атаке на город 3 марта, но российские командиры так и не вышли на переговоры по поводу погибших.

Об этом рассказал вознесенский мэр Евгений Величко.

По словам городского головы, украинская сторона сделала все возможное, чтобы российские матери смогли получить обратно тела своих сыновей, но оккупанты не пошли на встречу.

— Мы верим в Бога и именно поэтому, потому что мы верующие и мы христиане, мы собрали все русские трупы, которые потом положили в холодильники. Мы ждали три недели, пока их матери заберут тела, но ничего не произошло, поэтому мы отправили их в Киев по железной дороге, — рассказал он о дальнейшей судьбе останков.

Он добавил, что Вознесенск уже сражатся за европейские ценности, ожидая от союзников поддержки.

— Мы сражались, чтобы дать отпор российской армии, нам это удалось, и сейчас мы работаем над тем, чтобы посмотреть, как мы восстановим инфраструктуру. Но мы, мэры, не герои, мы не супермены: мы думали только о своих семьях, о своих людях, — пояснил Евгений Величко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.