Российская армия отчаянно пытается сковать украинские силы на юге боями в Херсонской и Николаевской областях, чтобы направить больше войск на Донбасс и к Мариуполю.

Такую аналитику провел старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

По мнению милитари-эксперта из США, российская армия отчаянно собирает резервы для глобальной битвы за Донбасс, связывая украинские подразделения боями на границе Херсонщины и Николаевщины.

— Они пока держат Херсон. Они составляют линию контакта между Херсоном и Николаевом. Удерживают ВСУ там, чтобы большую часть войск направить на битву за Донбасс и Мариуполь. Они будут держать территории Херсона и Мелитополя, — заключил Майкл Кофман.

Он добавил, что Кремль может попытаться использовать уже занятые украинские земли для «разменной карты» в переговорах.

— Большая часть операция России провалена. Они пытались окружить Киев, на это у них войск не хватало. Воевать на Донбасс, окружить и захватить Мариуполь. Пойти с Херсона на Николаев и как-то обойти Николаев возле Вознесенска с выходом на Одессу, на это у них войск просто не хватало. Они конкурировали сами с собой. Российская армия не может наступать на таком количестве разбросанных направлений при таком сопротивлении ВСУ, — констатировал представитель Института Кеннана.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО. Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация. Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 35 погибших. В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.



