Благодаря беспилотному управлению новый БПЛА Kızılelma компании Baykar Makina сможет выполнять более сложные задачи в бою из-за отсутствия риска потери пилота.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на технического директора компании Baykar Makina Сельчука Байрактара в комментарии CNN Türk.

— Наибольшее преимущество Kızılelma в том, что он беспилотный. Без управления пилотами имеется возможность выполнять более опасные миссии в ходе боевых действий. Потеря пилота иногда означает проигрыш, потому не всегда можно рисковать. Но это не о беспилотных платформах. Поскольку это самолет-робот, его потеря не столь значима, — объяснил техдиректор Сульчук Байрактар.

Сельчук Байрактар также объяснил, почему беспилотные платформы истребителей не стали мировым трендом.

— Мир сейчас переходит на такие платформы. Одной из главных причин задержки являются огромные инвестиции в самолеты пятого поколения. Если бы этого не было, мир бы перешел на беспилотные летательные аппараты еще 10 лет назад, — сказал Сельчук Байрактар.

По его словам, беспилотник Kızılelma будет иметь гораздо более высокую скорость, чем все остальные беспилотники, производимые компанией.

В настоящее время идет подготовка к первому полету Kızılelma.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.