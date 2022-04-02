Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России, став первой страной ЕС, которая пошла на такой шаг.

Об этом заявило Министерство энергетики Литвы, пишет «Европейская правда» со ссылкой на литовские СМИ.

В ведомстве сообщили, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газ из РФ. Это подтверждают и данные оператора Amber Grid: согласно им, на 2 апреля импорт российского газа в Литву через интерконнектор с Беларусью был нулевым.

Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. По расчетам, в дальнейшем этого должно быть достаточно.

При необходимости газ могут перекачивать также из Латвии, а с 1 мая — через интерконнектор с Польшей.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал это поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.

— Мы первая страна ЕС среди получавших газ от «Газпрома», которая стала независимой от поставки газа из России, — заявил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что если его страна может отказаться от российского газа, то и другие члены Евросоюза тоже.

— Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли — остальная Европа также сможет, — прокомментировал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.