В четверг, 31 марта, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким принял участие в заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Заседание прошло при участии 57 послов государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает пресс-служба Николаевской ОВА.

Во время своего выступления глава Николаевщины рассказал о трагических последствиях войны, которую Россия ведет против Украины, и о последствиях ракетного удара по зданию ОГА.

— До 24 февраля Николаевщина была цветущим краем. Мы строили новые дороги, новые больницы, школы и сады. Сейчас этого нет. Погибли сотни людей, погибли наши дети. Россия решила, что имеет право унести их жизнь и уничтожить их мечты, — сказал он.

Виталий Ким рассказал о разрушенной инфраструктуре и экономическом состоянии региона. В конце своего выступления начальник ОВА обратился ко всем присутствующим и пригласил каждого увидеть все своими глазами.

— Это война недалеко, она не в ваших смартфонах. Она проходит в центре Европы, у вашего порога. Она идет в крупнейшей стране Европы, в которой проживает 40 миллионов человек. 40 миллионов европейцев! Если вы нам не поможете, если вы останетесь в стороне, эта война придет и в ваш дом. Готов ли ваш народ так же героически отстаивать свою страну, как украинцы? Мы здесь на местах. Это наша земля и мы не отступим. Но нам нужна ваша поддержка, – добавил глава Николаевской ОВА.

Как отметили представители дипломатического корпуса Украины, такие выступления на международных площадках, даже в формате онлайн, имеют большое значение, пишут в Николаевской ОВА.

«Они добавляют эмоции в формальный и подчас слишком бюрократизированный дипломатический процесс. Именно эмоции позволяют людям из дальних стран, где не раздаются взрывы, совсем по-другому воспринимать цифры. Цифры, за каждой из которых — отдельная вселенная потерянной жизни или судьбы. По результатам заседания послы многих дружественных стран комментировали выступление Виталия Кима и выражали поддержку Украине», — отметили в администрации.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.