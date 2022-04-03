Николаевский облсовет совместно с благотворительным фондом «Светлые дела» запустили спецпроект для помощи жителям Николаевской и Херсонской области, пострадавшим от действий российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

— Ни один наш гражданин из зоны боевых действий, потерявший дом из-за обстрелов или тот, кто вырвался из районов рашистской оккупации, не останется один на один с проблемами! Жильем, едой, вещами первой потребности, работой – обеспечим! Николаевский облсовет и Гумштаб Николаевщины (БФ «Светлые дела») проработали механизмы помощи гражданам и, с сегодняшнего дня, запускаем спецпроект «Прихисток своїм», — написала Анна Замазеева.

Отмечается, что жители Николаевской и Херсонской областей, потерявшие свои дома в результате обстрелов, оказавшихся в зоне боевых действий или оккупации, смогут рассчитывать на помощь.

— Главное для Вас – выйти и связаться с нами. Дальше мы поможем во всем! — подчеркнула Анна Замазеева.

На какую помощь могут рассчитывать люди:

Временное убежище в уже подготовленных заведениях

Трехразовое горячее питание

Вещи первой необходимости

Медпомощь

Работа

Дистанционное обучение для детей

— Мы понимаем, в каких условиях вы оказались, поэтому ждем вас на свободной территории! По всем вопросам: 0 800 300 520, — добавила Анна Замазеева.

Дополнительную информацию можно получать в Telegram-канале Николаевского облсовета.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.