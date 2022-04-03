Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко посетил разрушенный россиянами Харьков и заявил, что город будет отстроен и станет еще красивее.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Прифронтовой Харьков впечатляет разрушениями, сожженными авто, посеченными осколками деревьями и пустыми улицами, - написал Андрей Павелко.

Он отметил, что еще совсем недавно это был цветущий город, один из самых красивых в Украине, он был переполнен большим количеством студенческой молодежи, среди которой когда-то был и он.

— Именно поэтому особенно больно сейчас смотреть хорошо знакомые со студенческих времен опустевшие улицы и дома, одну из самых больших в Европе Площадь Независимости, которые были повреждены снарядами и ракетами фашистской орды. Собственными глазами увидел масштабы разрушений в здании Харьковской ОГА, куда попала российская ракета. Но российские уроды неспособны сломить этот прекрасный город, который успешно обороняют храбрые военнослужащие, добровольцы, волонтеры, медики и обычные горожане. Харьков - футбольное сердце Украины. И когда мы отстроим город после нашей победы, он станет еще красивее, и тут обязательно пройдут футбольные форумы самого высокого международного уровня, - написал Андрей Павелко.

Он сообщил, что во время визита в Харьков вместе с первым вице-президентом УАФ Вадимом Костюченко и главой Харьковской областной ассоциации футбола Виктором Коваленко встретились с мэром города Игорем Териховым, главой областной военной администрации Олегом Синегубовым и его первым заместителем Александром Скакуном, которые уже больше месяца, несмотря на постоянные обстрелы и бомбардировки, обеспечивают города и освобожденные ВСУ части области всем необходимым для нормального функционироания. А паралельно работают на укрепление обороны региона, который дает мощный отпор российским фашистам.

— Во время встречи договорились с руководителями Харькова и области о сотрудничестве с Координационным центром УАФ относительно эвакуации местных детей через гуманитарные штабы УАФ в Днепре, Киеве, Львове и Ужгороде, где они смогут получить временное убежище и дальше поехать в футбольные кемпинги наших партнеров за границей. Вместе посетили бомбоубежища, которые стали домом для многих харьковчан. В частности, и для совсем маленьких, которым мы готовы помочь с эвакуацией и размещением подальше от войны. Кроме того, обсудили вопрос передачи продуктов питания, лекарств, одежды от наших европейских друзей для местных военных госпиталей и семей с детьми, которые остаются в городе. Их стойкость, как и стойкость защитников города и всего Харькова вдохновляет и только укрепляет веру в нашу победу! Слава Героям! Слава Украине!, - написал Андрей Павелко.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.