Российская Федерация использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F), которые были угнаны у западных компаний.
Об этом пишет Украинская правда.
Российская грузовая авиакомпания Aviastar-TU Airlines в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. Еще в феврале эти самолеты были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют соответствующие бортовые номера.
Регистрацию именно на Бермудских островах имеют самолеты Boeing, которые Россия и российские компании брали в лизинг у западных финансовых учреждениях. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ и потому лизингодатели требуют возвращения самолетов, но Россия отказалась. После чего страна была обвинена в похищении бортов на сумму более 20 млрд долларов.
В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев признал кражу.
— Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрирован и имеет сертификат летной годности 111 авиакомпаний, — говорит Виталий Савельев.
По словам чиновника, запросы на возврат поступили на более 500 самолетов.
14 марта президент РФ Путин своей подписью разрешил воровать иностранные самолеты и подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
И именно в марте пять самолетов Boeing 757-200(F) российской грузовой компании Aviastar-TU Airlines были перерегистрированы с Бермудских островов в России. В доказательство этому служат полученные самолетами российские бортовые номера вместо бермудских.
Также министр транспорта отметил, что угнанные самолеты не смогут обслуживаться на западе и могут быть там заблокированы.
— Они (самолеты, — прим.) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят из-за того, что мы забрали чужую собственность, — добавил Виталий Савельев.
По его словам, за границу они больше никогда не улетят, «лишь в дружеские страны».
Зато данные публичных онлайн радаров свидетельствуют, что все 5 самолетов после кражи и перерегистрации в России регулярно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более двадцати.
Также некоторые из указанных самолетов несколько раз летали в Египет и Бахрейн.
Крупнейшие лизинговые компании уже начали подавать в суд в Россию за кражу самолетов с целью возмещения миллиардного ущерба.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 35 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.
Российская Федерация использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F), которые были угнаны у западных компаний.
Об этом пишет Украинская правда.
Российская грузовая авиакомпания Aviastar-TU Airlines в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. Еще в феврале эти самолеты были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют соответствующие бортовые номера.
Регистрацию именно на Бермудских островах имеют самолеты Boeing, которые Россия и российские компании брали в лизинг у западных финансовых учреждениях. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ и потому лизингодатели требуют возвращения самолетов, но Россия отказалась. После чего страна была обвинена в похищении бортов на сумму более 20 млрд долларов.
В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев признал кражу.
— Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрирован и имеет сертификат летной годности 111 авиакомпаний, — говорит Виталий Савельев.
По словам чиновника, запросы на возврат поступили на более 500 самолетов.
14 марта президент РФ Путин своей подписью разрешил воровать иностранные самолеты и подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
И именно в марте пять самолетов Boeing 757-200(F) российской грузовой компании Aviastar-TU Airlines были перерегистрированы с Бермудских островов в России. В доказательство этому служат полученные самолетами российские бортовые номера вместо бермудских.
Также министр транспорта отметил, что угнанные самолеты не смогут обслуживаться на западе и могут быть там заблокированы.
— Они (самолеты, — прим.) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят из-за того, что мы забрали чужую собственность, — добавил Виталий Савельев.
По его словам, за границу они больше никогда не улетят, «лишь в дружеские страны».
Зато данные публичных онлайн радаров свидетельствуют, что все 5 самолетов после кражи и перерегистрации в России регулярно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более двадцати.
Также некоторые из указанных самолетов несколько раз летали в Египет и Бахрейн.
Крупнейшие лизинговые компании уже начали подавать в суд в Россию за кражу самолетов с целью возмещения миллиардного ущерба.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.
Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.
После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.
Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
По состоянию на вечер 27 марта в городе Снигиревка Николаевской области продолжаются бои. Там нет света и связи,наблюдаются проблемы с нехваткой воды и продовольствия. Местный волонтер рассказал также, что российские оккупанты разыскивают и похищают ветеранов АТО.
Желающих покинуть Снигиревку везут неравнодушные жители, городу требуется организованная эвакуация.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. Его на месте не было — он проспал. Известно уже о 35 погибших.
В николаевской мэрии подсчитали приблизительную сумму ущерба, которую причинили городу атаки войск Российской Федерации по состоянию на 31 марта — 83 миллиона гривен.