Российская Федерация использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F), которые были угнаны у западных компаний.

Об этом пишет Украинская правда.

Российская грузовая авиакомпания Aviastar-TU Airlines в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. Еще в феврале эти самолеты были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют соответствующие бортовые номера.

Регистрацию именно на Бермудских островах имеют самолеты Boeing, которые Россия и российские компании брали в лизинг у западных финансовых учреждениях. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС принял решение о полном запрете на поставку и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ и потому лизингодатели требуют возвращения самолетов, но Россия отказалась. После чего страна была обвинена в похищении бортов на сумму более 20 млрд долларов.

В марте министр транспорта РФ Виталий Савельев признал кражу.

— Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрирован и имеет сертификат летной годности 111 авиакомпаний, — говорит Виталий Савельев.

По словам чиновника, запросы на возврат поступили на более 500 самолетов.

14 марта президент РФ Путин своей подписью разрешил воровать иностранные самолеты и подписал закон, разрешающий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

И именно в марте пять самолетов Boeing 757-200(F) российской грузовой компании Aviastar-TU Airlines были перерегистрированы с Бермудских островов в России. В доказательство этому служат полученные самолетами российские бортовые номера вместо бермудских.

Также министр транспорта отметил, что угнанные самолеты не смогут обслуживаться на западе и могут быть там заблокированы.

— Они (самолеты, — прим.) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят из-за того, что мы забрали чужую собственность, — добавил Виталий Савельев.

По его словам, за границу они больше никогда не улетят, «лишь в дружеские страны».

Зато данные публичных онлайн радаров свидетельствуют, что все 5 самолетов после кражи и перерегистрации в России регулярно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более двадцати.

Также некоторые из указанных самолетов несколько раз летали в Египет и Бахрейн.

Крупнейшие лизинговые компании уже начали подавать в суд в Россию за кражу самолетов с целью возмещения миллиардного ущерба.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.