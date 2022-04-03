Россия должна согласиться на остановку войны, а совершившие военные преступления должны предстать перед судом.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье, передает Укринформ.

— В городке севернее Киева, который еще несколько дней назад контролировали российские военные, обнаружены тела десятков расстрелянных мирных жителей и импровизированных захоронений; улицы завалены трупами, среди которых трупы женщин, детей и пожилых людей. Мы должны постоянно расследовать эти преступления, совершенные российскими военными. Я требую, чтобы международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста получили доступ к этим территориям, чтобы независимо документировать зверства, — заявил Олаф Шольц.

Он напомнил, что война в Украине длится шестую неделю, ее жертвами уже стали тысячи невинных украинцев и убийства не прекращаются.

Олаф Шольц призвал Россию наконец-то согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий.

— Это страшная, бессмысленная и неоправданная война, которая причиняет много страданий и никому не приносит пользы. Она должна остановиться, — подчеркнул Олаф Шольц.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.