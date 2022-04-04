Послы ЕС обсудят расширение санкций против России после разоблачения новых фактов военных преступлений после освобождения Киевской области.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Financial Times.

Обещание усилить ограничительные меры против России было сделано после резкого осуждения Западом российских военных преступлений против невооруженных украинских мирных жителей в недавно освобожденных районах вокруг Киева, в то время как Москва смещает фокус войны на восток страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала «усилить санкции против России и оказать еще больше поддержки обороне Украины», в то время как ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан призвал к "сильнейшему международному экономическому давлению" на Москву.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила «скорее ввести пятый раунд жестких санкций ЕС».

Существующие меры ЕС включают блокировку семи российских банков в глобальной платежной сети SWIFT, блокировку экспорта ключевых технологий в Россию, в том числе для оборонного, энергетического, телекоммуникационного и авиационного секторов, закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний и замораживание активов против сотен российских олигархов и чиновников, в том числе числе Владимира Путина.

Предстоящие меры, предложенные некоторыми странами-членами, включают больше индивидуальных санкций, запрет российским кораблям использовать порты ЕС, больше экспортных ограничений и эмбарго на поставки энергоносителей, таких как уголь, нефть или газ, чего давно требует Украина, но ранее этому противостояли несколько государств ЕС.

Призывы к санкциям, направленным против российского экспорта энергоносителей, от которого сильно зависит ЕС, усилились в Италии, одной из стран ЕС, которая больше всего зависит от российского газа, Энрико Летта, глава левоцентристской Демократической партии, младший партнер в правительстве национального единства премьер-министра Марио Драги, призвал к «полному нефтегазовому эмбарго на Россию».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.