В селе Лоцкино Николаевской области российские солдаты похитили и убили проукраинского активиста Сергея Божко.

Об этом Центру журналистских расследований рассказала жена погибшего Татьяна Божко.

Населенный пункт находится в Баштанском районе области, он был оккупирован с 11 до 17 марта. Сергея Божко взяли в плен и пытали. Его тело нашли на второй день с множественными огнестрельными ранениями.

По словам супруги активиста Татьяны Божко, военные РФ забрали ее мужа незадолго до того, как врагу пришлось отступать и покинуть село.

— 16 марта приехали за ним, взяли под руки, повели. Ничего не говорили. Слышала только, что кричали: «Укроп, укроп». Их не было 2-3 часа. Пришли, начали что-то искать. Говорили ему: «Отдавай пулемет». Потом мне: «Мать, облегчи супругу участь, отдай пулемет». А откуда у меня пулемет?, — вспоминает Татьяна Божко.

Женщина увидела мужа утром следующего дня «всего избитого, в ссадинах и простреленной рукой». 60-летний Сергей Божко был учителем математики в школе, у него была проукраинская позиция. По мнению жены, именно из-за таких взглядов на их семью кто-то «настучал», якобы ее муж — боец полка «Азов».

Голова сельсовета Лоцкино Светлана Федурко вспоминает, как после вывода оккупационных войск они вместе с другими жителями искали односельчанина.

— Когда они ушли 17 марта, мы все обошли, искали. Мы почему-то подумали, что его забрали (оккупанты при отступлении, — прим.) Эти (российские войска, — прим.) ушли в часа 2-3, а ДНРцы — вечером. Потом нам говорят, что где-то там они (жители, — прим.) слышали крики и выстрелы: «Рассказывай, рассказывай!», — рассказала Светлана Федурко.

По словам членов семьи Сергея Божка, его тело нашли в яме около одного из домов со следами пыток и многочисленными пулевыми ранениями в области грудной клетки.

— У папы на одной руке был раздроблен палец. Вторая рука сильно разодрана. Кожа на лице стертая. Были 3-4 старых пулевых отверстий: плечо, рука, район легких. И автоматная очередь, более свежая, когда его уже расстреливали, — рассказывает сын умершего.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.