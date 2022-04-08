Фото: Роберт Спангл

Добровольческий батальон братство «Братство» уничтожил российские войска под Новой Басанью в Черниговской области и затрофеил двадцать единиц техники.

Об этом пишет Esquire.

При поддержки регулярных частей ВСУ и спецподразделений полиции спешно скованный добробат «Братство», в который вошли опытные ветераны и новички, освободил село Новая Басань в Черниговской области.

Всего при поддержке одного танка и двух БМП добровольцам удалось уничтожить либо захватить двадцать единиц вражеской бронетехники. Украинская сторона потеряла лишь одну машину.

При этом батальон «Братство» быстро продвигался и по другим населенным пунктом, освободив в начале Лукьяновку и Рудницкое

— Затем, 1 апреля, в Ново-Басане украинские бойцы опробовали новую тактику: вместо того, чтобы атаковать позиции противника, они устроили засаду на колонну, отходившую через центр города. Она началась с артиллерийского обстрела хорошо укомплектованного российского грузовика с боеприпасами, когда он въехал на перекресток, после чего последовал огонь из танковых орудий с укрытой позиции, — описывают ход боя журналисты.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.