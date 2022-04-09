Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, якобы располагает подтвержденной информацией, что СБУ готовит провокацию на заводе с использованием отравляющих веществ. При этом оказалось, что предприятие, на которое он указал, давно не функционирует.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на The Insider.

Речь о госпредприятии «Химпром» в Первомайске Харьковской области, о ликвидации которого сообщалось ее в 2012 году.

Завод закрыт, здания цехов снесены, железнодорожные пути к ним разобраны. На YouTube еще в 2013 году была опубликована видеозапись взрыва цеха ГП.

Где среди старых развалин заброшенного завода могло сохранится хранилище хлора, Игорь Конашенков не объяснил.

— По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения Вооруженных сил России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей, — заявил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.