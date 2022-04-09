Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что удар РФ по ж/д вокзалу в Краматорске указывает на неадекватность поступков российского руководства.

Об этом он написал в Telegram.

Он напомнил, что Франция устами министра финансов Ле Мэра заявляет о готовности пойти на нефтяное эмбарго для РФ.

Также Британия устами премьер-министра Джонсона и Германия устами канцлера Шольца прямо говорят о необходимости срочного закрытия Европы для российского кровавого газа.

Подоляк добавил, что Германия устами президента Штайнмайера говорит о необходимости немедленного создания международного трибунала для начала процессов над российскими военными преступниками, включая Путиным.

— И, наконец, США устами президента Байдена заявляют о существенном и прорывном расширении военной помощи Украине. В частности, для немедленного закрытия неба от российских бешеных ракет, - добавил советник руководителя ОПУ.

Подоляк отметил, что ударом по Краматорску и по семьям, Россия окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.