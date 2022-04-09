Журналист Олег Батурин, которому сломали четыре ребра российские военные во время похищения, эвакуировался на территорию, которая находится под защитой украинских сил.

Об этом пишет издание «МОСТ».

По словам расследователя, оккупанты угрожали ему нанести ножевые травмы, в том числе «выколоть глаза и отрезать уши».

— Если захотят, они меня расстреляют, но они хотят, чтобы я очень мучался, — передал слова россиян журналист.

Во время допросов его били тяжелым предметом.

— Они меня избивали во время задержания, во время перевозки в Новую Каховку и во время пребывания в здании полиции Новой Каховки. И во время первого допроса, когда меня затащили в кабинет городского головы, там тоже били. Я потом обращался к врачам, потом меня обследовали на компьютерном томографе – я попал к хорошим врачам. Как оказалось буквально неделю назад, установили диагноз, что у меня перелом четырех ребер, — рассказал Олег Батурин.

Ему удалось покинуть оккупированные части Херсонщины с третьего раза, так как россияне вновь порывались его искать.

— Я просто уверен, что в дальнейшем, если бы у них просто дошли руки до меня, если бы они вспомнили обо мне, о моей деятельности — выплыло бы то, что я рассказывал открыто о том, что со мной произошло, давал интервью, — я уверен, что они пришли бы ко мне еще раз. И последствия были бы совсем другими. И мы видим также, что к некоторым людям они приходят и дважды, и трижды. И они работают по таким методам, — добавил мужчина.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.