Во время своего визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен передала Владимиру Зеленскому анкету, на основании происходит вступление в ЕС.

Об этом пишет Dnevnik.

Переданная в символичном жесте анкета показывает готовность страны получить статус кандидата на членство в ЕС.

— На подготовку такого статуса для Украины уйдут не годы, а, думаю, недели, — поручилась Урсула Фон дер Ляйен.

Выступая на брифинге она добавила, что ЕС сделает все зависящее от него, чтобы сделать для России цену войны против Украины неподъемной.

— По мере движения Украины к европейскому будущему Россия будет впадать в экономический, финансовый и технологический упадок, — предрекла глава Еврокомиссии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.