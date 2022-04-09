В селе под Николаевом местные жители самостоятельно чинят электросети, поврежденные во время обстрелов

Из-за обстрелов кассетными снарядами со стороны российских оккупантов, около 80 населенных пунктов в Николаевской области остаются без электроснабжения.

Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал в интервью «РБК-Украина».

— Есть примерно 80 населенных пунктов без электроснабжения. Без водоснабжения — чуть меньше, потому что там есть скважины и есть вода, - отметил он.

Ранее НикВести показали, как сегодня живут в селах Лиманы и Лупарево, которые постоянно обстреливают российские войска. Из-за обстрелов службы в село не приезжают, поэтому местные жители возобновляют электроснабжение самостоятельно.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.