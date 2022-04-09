Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что оккупантам не удастся захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Он уверен, что Россия «сломает зубы».

Об он написал в Telegram.

— Россия не может оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. ВСУ стоят, поэтому кремль продолжает тактику террора. Они обстреливают жилые дома Северодонецка, убили мирных людей на вокзале Краматорска. Они хотят уничтожить людей вместе с городами, но эта тактика не сработает. Россия сломает зубы, - написал Андрей Ермак.

По его словам, несмотря на то, что войск РФ «много, как саранчи», они не одержат победу на Донбассе, а Украина не отступит и не уступит суверенитету и территориальной целостности.

— Мы пока только представляем количество преступлений и тот ужас, который увидим впоследствии в Мариуполе...слышал, как кто-то в эфирах сравнивал Мариуполь со Сталинградом. Мне не нравится такое сравнение. Мы должны все понять, что агрессия России против Украины — уникальна, и преступления против мирных людей, геноцид - являются также уникальными для мира. Не будет никакого «нашего Сталинграда», а после победы будет Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Бородянка..., - подчеркнул он.

Он добавил, что все свидетельства военных преступлений будут переданы в Гаагу.

— Будет память об украинских жертвах, будет наша историческая память, которую мы не дадим размыть такими сравнениями, - резюмировал глава ОП.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.