Правительство Канады планирует организовать несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы в Северную Америку.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Варшаве, цитирует «Укринформ».
— Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но для этого нуждаются в финансовой помощи. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в ближайшие недели несколько чартерных рейсов, а также обеспечим тем украинцам, которые в этом нуждаются, до двух недель проживания в отеле по прилету, — сказал он.
Джастин Трюдо добавил, что Канада также создаст программы краткосрочной финансовой поддержки для украинских беженцев.
Кроме этого, премьер объявил о выделении Канадой дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и отправку 345 тысяч единиц товаров, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, таких как матрасов и одеял.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
Правительство Канады планирует организовать несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы в Северную Америку.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Варшаве, цитирует «Укринформ».
— Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но для этого нуждаются в финансовой помощи. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в ближайшие недели несколько чартерных рейсов, а также обеспечим тем украинцам, которые в этом нуждаются, до двух недель проживания в отеле по прилету, — сказал он.
Джастин Трюдо добавил, что Канада также создаст программы краткосрочной финансовой поддержки для украинских беженцев.
Кроме этого, премьер объявил о выделении Канадой дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и отправку 345 тысяч единиц товаров, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, таких как матрасов и одеял.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.