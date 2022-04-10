Правительство Канады планирует организовать несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы в Северную Америку.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Варшаве, цитирует «Укринформ».

— Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но для этого нуждаются в финансовой помощи. Мы используем отношения с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в ближайшие недели несколько чартерных рейсов, а также обеспечим тем украинцам, которые в этом нуждаются, до двух недель проживания в отеле по прилету, — сказал он.

Джастин Трюдо добавил, что Канада также создаст программы краткосрочной финансовой поддержки для украинских беженцев.

Кроме этого, премьер объявил о выделении Канадой дополнительных 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь и отправку 345 тысяч единиц товаров, необходимых во время чрезвычайных ситуаций, таких как матрасов и одеял.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.