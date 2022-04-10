Вооруженные силы Украины нанесли уже пятый удар по позициям российских войск на аэродроме в оккупированном Мелитополе, накрыв командный пункт.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он сравнил успех украинских военных с аналогичной операцией на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Там российские военные подверглись ударам около 15 раз, а сам населенный пункт стал своеобразным мемом, описывающим провалы армии оккупантов.

— Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой. Сегодня накрыли мелитопольский аэродром, тоже с пунктом управления — рвалось часа два. Любо-дорого, — сообщил Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что город и местный аэродром являются важным транспортным узлом для российских военных. И он имеет стратегическое значение для оккупантов.

— Мелитополь ведь — главный центральный узел: аэропорт, железнодорожный, автомобильное сообщение. Опорный пункт [россиян], обеспечивающий связь и для Херсона, и для Запорожья, и для Мариуполя. Узел центральный. А в Запорожской области все время что-то происходит, все время капает: одну деревеньку освободили, вторую. Не контрнаступление, а тактические действия. И эти действия не дают [россиянам] успешно двигаться на юге, – сказал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.