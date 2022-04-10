Из-за большого количества потерь и раненых российские оккупанты развернули военные госпитали на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, однако персонала в них не хватает.

Об этом идет речь в утренней сводке Генштаба ВСУ в воскресенье, 10 апреля

— В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил РФ, в больницах оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала, – рассказали в Генштабе.

Кроме того, сообщают украинские военные, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится. А личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно из-за отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Также в Генштабе ВСУ фиксируют прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории РФ (Ярославская область) — для ремонта железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.