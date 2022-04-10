На спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, видно, как 8 апреля военная колонна длиной 12 километров движется на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины.

Об этом пишет CNN со ссылкой на данные компании.

На снимках видны бронетранспортеры, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательное оборудование, составляющие колонну.

На востоке Украины идут крупные боевые действия, сообщается о сильных обстрелах по всему Донбассу, в преддверии, как они предупреждают, крупного российского наступления.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.