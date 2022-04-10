Высокий представитель Европейского Союза по вопросам дипломатии Жозеп Боррель считает, что ЕС должен сильнее вооружить Украину, поскольку война с Россией будет выиграна на поле боя, а не в дипломатических переговорах.

Об этом он написал в Twitter.

— Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро от ЕС находятся в стадии реализации. Поставки оружия будут адаптированы к потребностям Украины, – сообщил он.

Жозеп Боррель добавил, что атака России на Краматорский вокзал, где погибли десятки мирных жителей, демонстрирует полнейшее неуважение кремля к человеческой жизни. По его словам, этот инцидент многократно усилит поддержку Украины со стороны ЕС, которому пора продолжать усиливать давление на Россию.

— Мы уже ввели масштабные санкции, но необходимо сделать больше в энергетическом секторе, в том числе в нефтяном, – добавил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.