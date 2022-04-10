Президент Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь сейчас является сердцем войны, и оно бьется.

Чем крепче там будут позиции, тем лучше будет ситуация и на востоке страны, и за столом переговоров, сказал он в интервью APNews.

— Мариуполь — это сердце этой войны на сегодня. Оно бьется, мы воюем, мы крепкие. Если оно перестанет биться, у нас будут более слабые позиции. Это люди, которые оттянули на себя большое количество врага. Чем крепче наша позиция в Мариуполе, тем крепче наша позиция будет на востоке государства и в зоне ООС. И если они будут более крепкими, то и стол переговоров будет для нас более приближен и у нас будут преимущества в диалоге с РФ, — отметил Владимир Зеленский.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.