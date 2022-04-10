Первый этап войны выяснил, что Украина намного более грамотно распоряжается теми беспилотниками, которые у нее есть в наличие. Россия напротив не показывает эффективных результатов работы БПЛА.

Об этом информирует Forbes.

Аналитик Дэвид Акс отмечает, что разница между тем, насколько результативно используют беспилотники Украина и Россия, поразительна.

— Украинские ВВС и ВМФ, вероятно, могут держать Bayraktat ТB-2 в воздухе круглосуточно. Российские силы, напротив, совершают несколько полетов беспилотников Orion над Украиной, — написал эксперт по российским военным из Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Сэмюэл Бендетт.

Доказательствами максимальной пользы, которую приносят БПЛА на поле боя, являются видео и фотографии. И украинская сторона их публикует десятками. В частности, независимый аналитический портал Oryx задокументировали около 60 подтвержденных жертв работы «Байрактаров». Речь идет об уничтоженных РСЗО, ЗРК и штабных командных пунктах.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.