Выжившая черепаха

Игорь Тышкевич смог вернуться в собственный дом в Ворзеле под Киевом, где несколько недель сидели российские солдаты. Масштабы грязи и нечистот его поразили.

Об этом пишет «Наша Ніва».

По словам мужчины, оккупанты не гнушались выносить даже самые дешевые и старые вещи, разворорывая даже нижнее белье.

— Помародерили немного, насцали (извините за подробности) в детской комнате. Из того что видел — украли машинку для стрижки, наушники, старый коптер сына. А также, опять простите за подробности, трусы, приобретенные перед войною, — рассказал Игорь Тышкевич.

Сброд солдат, квартировавший в доме, опустился до поедания кошачьего корма.

— Они даже пообедали — обертка от шоколадного масла (не знаю, где сперли — у меня не было) и…. крышки от кошачьих консервов, остававшиеся как неприкосновенный запас для хвостатых, — поделился беларус.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.