Фото: Иван Дудка. Тростянец после оккупации

Российские солдаты, убегая из Тростянца на Сумщине, в буквальном смысле завалили город собственным калом. Вместо испражнения в туалетах они гадили в школах и магазинах.

Об этом рассказал программист Иван Дудка в комментарии для «Медиазоны».

18-летний юноша оказался в городе с самого начала оккупации вместе с матерью. Колонны российско-советской бронетехники ворвались в Тростянец еще 24 февраля, но окончательно закрепились 2 марта.

— Они освоились и начали мародерство — разграбили почти все продуктовые, ювелирные, технические и другие магазины, — вспоминает студент.

Он лично видел, какую грязь после себя оставили «освободители». Они превратили весь город в огромный хлев для скота.

— Свиньи, которые обосрали наш город в прямом смысле: в школе на партах, в некоторых учреждениях, в магазинах — везде было несколько куч говна. Там, где спали, там и срали, в прямом смысле, — конкретизировал Иван Дудка.

Когда ВСУ начали наносить серьезные удары по россиянам, они перепугались и принялись кошмарить мирных жителей. Так, у Ивана и Матери отобрали всю технику. Российские солдаты попросту грабили телефоны, планшеты и компьютеры.

— У моей знакомой мужа убили за охотничье ружье, полностью разобранное. Много кого убивали просто ради прикола, снайперы стреляли по прохожим. На моей улице чел ходил и просто куда-то стрелял из пистолета, прострелил окно мне. Во прикол, — отмечает житель Тростянца.

Затем оккупанты пристрастились к спонтанным убийствами беззащитных людей, если они выходили на улицу днем. Таким образом у знакомого Ивана погиб дедушка, который вышел подышать в «неположенное время» и был расстрелян.

Весь сброд ВС РФ сбежал из города, завидев украинскую авиацию, которая принялась методично уничтожать протвника. В конце концов 26 марта город был освобожден.

— Много проводов висит, соответственно, связи тоже нет, в городе много мусора и стоит трупный запах — многие мирные жители похоронены в братских могилах или в огородах, тела российских солдат лежат на улицах, — описывает реалии пребывания российской армии «Медиазона».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.