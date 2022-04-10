В Пензенской области России оккупанты насильственно удерживают в лагере более 400 украинцев, которых принудительно депортировали из Мариуполя.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она сказала, что о лагере ей сообщили россияне, поддерживающие Украину. Это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, охраняемое и обнесенное забором, на въезде — контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения украинцев там ограничена, выходить из лагеря запрещено.

Сейчас в лагере находятся более 400 граждан Украины, в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. На днях ожидают прибытия еще одной группы — примерно 150 принудительно вывезенных из Украины людей.

— Наши граждане находятся в крайне тяжелом и удрученном состоянии. Не знают своей судьбы, не знают, в какой регион россии и когда их будут везти. Никакой информации им не предоставляют. Люди живут в лагере уже несколько недель. У них нет необходимой одежды, обуви, даже белья. Фактически их забрали из подвалов, в чем были — в зимних вещах, — отмечает Людмила Денисова.

Она говорит, что в лагере катастрофически недостаточно детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что им выдают. Депортированные украинцы рассказывают об отсутствии базовых вещей для жизни и невозможности каким-либо образом связаться с родными или вернуться в Украину.

Венедиктова написала, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, куда еще в феврале перед войной были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Только за этот период было вывезено почти 90 тысяч жителей.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.