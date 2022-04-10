Немецкая компания Rheinmetall готова до конца года поставить Украине 35 БМП «Marder», компания Krauss-Maffei Wegmann согласна изготовить для Украины 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Об этом пишет Dnevnik со ссылкой на Bild и Die Welt.

Эти поставки могут стать шагом к измению подхода Берлина, который ранее поставлял в основном советские образцы техники.

При этом производство 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 обойдется в 1,7 миллиарда долларов и растянуться на несколько лет. Чтобы избежать задержек Бундесверу предлагают отдать Украине свои самоходные гаубицы, а вместо них замещать пробел новыми машинами, сделанными в 2024-2027 годах.

Для запуска всего механизма нужен лишь зеленый свет от властей Германии.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.