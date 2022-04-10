В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, что поможет им подготовиться к работе с западной техникой.

Об этом заявил командующий Литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, сообщает Delfi.

— Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине, – заявил Валдемарас Рупшис.

Этот вопрос был отдельно согласован с начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, который сейчас находится в Литве.

— Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы, – резюмирует Валдемарас Рупшис.

Еще до начала агрессии РФ все военные инструкторы стран НАТО были выведены из Украины. Также были отменены тренировки украинских военных в странах НАТО.

Во время визита в Польшу президент США Джо Байден заявил о возможности тренировок украинских военных в этой стране, однако впоследствии опроверг свои слова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.