В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, что поможет им подготовиться к работе с западной техникой.
Об этом заявил командующий Литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, сообщает Delfi.
— Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине, – заявил Валдемарас Рупшис.
Этот вопрос был отдельно согласован с начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, который сейчас находится в Литве.
— Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы, – резюмирует Валдемарас Рупшис.
Еще до начала агрессии РФ все военные инструкторы стран НАТО были выведены из Украины. Также были отменены тренировки украинских военных в странах НАТО.
Во время визита в Польшу президент США Джо Байден заявил о возможности тренировок украинских военных в этой стране, однако впоследствии опроверг свои слова.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.
В ближайшее время в Литве организуют военные учения для украинских военных, что поможет им подготовиться к работе с западной техникой.
Об этом заявил командующий Литовской армией генерал Валдемарас Рупшис, сообщает Delfi.
— Для достижения максимального результата в ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь в Литве… Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с техникой, которой мы сами управляем, с тем военным оборудованием, техникой или оружием, которое имеем, это те знания, необходимые для управления операциями в Украине, – заявил Валдемарас Рупшис.
Этот вопрос был отдельно согласован с начальником штаба армии США Джеймсом Чарльзом МакКонвиллом, который сейчас находится в Литве.
— Уже почти два месяца Украина воюет не только за свою безопасность, но и за безопасность и демократию всей Европы, – резюмирует Валдемарас Рупшис.
Еще до начала агрессии РФ все военные инструкторы стран НАТО были выведены из Украины. Также были отменены тренировки украинских военных в странах НАТО.
Во время визита в Польшу президент США Джо Байден заявил о возможности тренировок украинских военных в этой стране, однако впоследствии опроверг свои слова.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.
С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.
Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.
Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.
24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек.
Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.