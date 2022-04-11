В воскресенье, 10 апреля, благодаря работе гуманитарных коридоров удалось эвакуировать в более безопасные места 2 тысячи 824 человека.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

— Всего сегодня эвакуированы 2 824 человека. По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2 622 человека. Из них из Мариуполя — 213 человек, 2409 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь, — отметила Ирина Верещук.

При этом колонны автобусов, которые сегодня с утра выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосту в Васильевке.

По словам Ирины Верещук, договоренности о проезде автобусов для эвакуации людей из этих городов уже второй день нарушаются российской федерацией. Но украинские власти в любом случае планируют продолжать прорываться к нашим людям.

— Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 202 человека. При этом постоянно нарушался режим тишины со стороны оккупационных войск, — добавила вице-премьер.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.