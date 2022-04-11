Потери Украины в войне с Россией в ближайшие годы превысят 1 триллион долларов.

На восстановление экономики страны потребуется не менее 3-4 лет, сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.

«По мнению экспертов, общие потери, вызванные войной, по предварительным подсчетам, в ближайшие годы превысят 1 триллион долларов, а падение ВВП в текущем году ожидается минимум на 35%», - говорится в сообщении.

Специалисты считают, что на восстановление экономики Украины потребуется от 3 до 4 лет. Одним из наиболее болезненных вопросов сегодня является блокирование россиянами украинских портов в Черном море. В результате страна лишен возможности осуществлять экспорт аграрной продукции, выручка от которого является одной из важнейших статей доходов государственного бюджета.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.