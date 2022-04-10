Власти Кривого Рога оказывают поддержку селам Херсонской области, освобожденным силами ВСУ.

Об этом рассказал глава Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Он проинформировал, что всю минувшую неделю украинские защитники действовали успешно.

— Враг оттеснен в периметр Херсонской области. Орки пытаются контратаковать, ведутся бои, но наши Вооруженные силы, проявляя мужество и героизм, уничтожают живую силу и технику противника, — пишет Александр Вилкул.

По словам главы ОВА Кривого Рога, на Херсонщине уже фиксируют доказательства военных преступлений российской армии.

— Помогаем налаживать жизнь в освобожденных населенных пунктах Херсонской области. Я неоднократно был на дальние рубежах обороны и в этих селах. Очень много свидетельств очевидцев о зверствах и беспределе орков за время оккупации. Каждая слеза мирных жителей будет отомщена, а подонков ждет расплата, — обещает Александр Вилкул.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.