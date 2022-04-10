Советник администрации Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан заявил, что США отправят Украине «оружие, которое ей необходимо».

Об этом пишет Digi24.

Вашингтон взял на себя обязательство отправлять Украине столько оружия, сколько необходимо ВСУ, чтобы не дать оккупантам продвинуться на новые территории и убивать мирных жителях.

— США безостановочно работают над доставкой нашего оружия (...), а также над организацией и координацией доставки оружия из многих других стран, — рассказал Джейк Салливан.

По его словам, Кремлю не удасться застать украинскую армию безоружной и неподготовленной.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.