За минувшие сутки на южных рубежах обороны Украины потери российских войск составили: 84 военнослужащих и 13 единиц техники.

Об этом говорится в сводке Оперативного Командования «Юг» за 10 апреля.

Согласно данным текущей оперативной обстановки в Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает обороняться и пытается восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

«С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Под многочисленными артиллерийскими обстрелами военнослужащие ВСУ продолжают удерживать освобожденные от оккупантов территории. Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также уничтоженный танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Всего за сутки на южном рубеже нашей обороны вражеские потери составили 84 солдата РФ и 13 единиц техники.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек. Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.



