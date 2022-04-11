Звук мощного взрыва и предшествующее ему зарево слышали и наблюдали жители Николаева во всех районах города.

Николаевцы писали в соцсетях, что взрыва подобной силы за все время войны еще не звучало, - сообщает корреспондент НикВести.

В настоящий момент известно лишь об одном пострадавшем - осколками стекол был ранен охранник одного из предприятий города.

Спустя некоторое время глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что по ракете вероятно работало ПВО. Telegram-канал «Оперативный ВСУ» со ссылкой на свои источники заявил о том, что ракета была сбита, а её обломки упали на лесной массив, вызвав тем самым пожар. В 23:28 по данным Виталия Кима пожар был ликвидирован.

После взрыва в соцсетях начали распространять слухи об опасных последствиях взрыва якобы складов аммиачной селитры. В Николаевской областной военной администрации эту информацию опровергли: «Проверили воздух - чисто, даже радиацию померили на всякий случай. Все норм», - написал Виталий Ким в Telegram.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.

Утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу. В результате погибло 36 человек. Утром и вечером 4 апреля Николаев подвергся ракетным обстрелам кассетными снарядами с российских реактивных систем залпового огня, расположенных во временно оккупированной Херсонской области. В результате атаки погибли 10 горожан, еще 46 были ранены. В то же время вооруженные силы Российской Федерации обстреляли больше 20 социальных объектов в Николаеве.



