Если Россию не остановить в продвижении по Украине в следующие четыре недели и дать Владимиру Путину шанс показать победу на 9 мая, то это прямой путь к неизбежной войне между НАТО и Кремлем.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на аналитиков и официальных лиц США.

Оставшееся время до празднования Путиным Дня Победы станет решающим в войне. Кремль стремится показать хоть какую-то символичную победу, проведя паралели с победой над нацизмом во Второй мировой войне.

Пентагон в курсе, что стоит на карте, поэтому США вместе с союзниками стремятся помочь Украине перед генеральным сражением, которое должно отбросить оккупантов в восточном Донбассе.

— Это, на самом деле, немного более опасная ситуация, более поворотный момент, чем все, что мы видели до сих пор <...> Я думаю, что если Россия проиграет, c ней все понятно. Но если они добьются успеха, я боюсь, это путь к затяжной войне, и Россия не остановится на ограниченных достижениях. Затянувшаяся война — это путь к потенциальной конфронтации с НАТО, — заключил директор Совета национальной безопасности по европейским делам Александр Виндман.

Он добавил, что Украине нужно пополнять традиционную артиллерию, РСЗО и беспилотники.

— Почему мы оставляем все на самотек, вместо того, чтобы сильно склонить чашу весов в пользу Украины и убедиться, что они выиграют эту следующую битву?, — добавил эксперт НАТО.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.